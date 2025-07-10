В Башкирии прошло заседание комиссии по ЧС

На заседании республиканской Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности рассмотрели итоги паводка и ход развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Башкортостана. Благодаря использованию этой подсистемы в текущем году уже раскрыто 24 преступления и выявлено 30.

За прошлый год раскрыто 98 преступлений и оперативно выявлено 233 правонарушения. Что касается ситуации с весенним паводком, то она была непростая. На контроле находились 63 случая затопления в 28 районах. Для своевременного реагирования в готовности была общая группировка сил и средств в составе более 15 тысяч человек и порядка 4 тысяч единиц техники, 207 единиц плавсредств, а также аварийно-спасательный вертолёт.