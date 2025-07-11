В Уфе проходит конкурс «Лучший каменщик»

В Башкортостане выбирают лучшего каменщика, который представит республику на конкурсе Приволжского федерального округа. Задача участников – возведение кирпичной кладки стены. Главные критерии оценки – объем и качество.

Скорость, аккуратность и качество кладки – главные критерии на конкурсе каменщиков. Рафиль Аиткулов работает на стройке почти двадцать лет. Пришел работать сразу после армии и так и остался. В конкурсе пробует свои силы в пятый раз, трижды был вторым, но самолюбие отступить не позволяет.

Не только быстро, но и качественно. Своим опытом перед началом соревнований поделились гости. Местом проведения стала площадка строящегося жилого комплекса «Сириус». Для участников создали все условия, под рукой – качественные материалы для работы.

Конкурс «Лучший каменщик» проводится в честь 70-го юбилейного Дня строителя. Организаторы отмечают, что профессия на сегодняшний день востребована. Более 180 тысяч строителей трудятся над благоустройством республики.