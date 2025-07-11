В Башкирии ускорили получение льгот для участников СВО

В Башкирии участникам специальной военной операции упростили процесс получения льгот. Теперь военнослужащие могут онлайн подтверждать свое участие в боевых действиях, чтобы получить положенные им федеральные и региональные льготы.
Эта инициатива была реализована совместно Министерством обороны и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Благодаря нововведению участникам СВО больше не нужно будет предоставлять бумажные документы для подтверждения своего права на меры поддержки, так как процесс перейдет в автоматический режим.
Министр обороны Андрей Белоусов сообщил о запуске практически полной автоматизации системы подтверждения льгот. Министр цифрового развития Максут Шадаев добавил, что теперь обработка данных займёт всего несколько секунд, вместо ранее установленного времени в четыре дня.
Все меры социальной поддержки для участников СВО и членов их семей можно найти в специальном разделе на портале госуслуг.
Напомним, в марте Башкирия попала в тройку лучших регионов по вовлеченности в повестку специальной военной операции.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Видео: Минобороны РФ, ТГ.