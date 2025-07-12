Радий Хабиров посетил фестиваль ко Дню семьи в Бирске

Семья, любовь и верность. Под таким лозунгом накануне прошел ежегодный фестиваль в Бирске. Мероприятия, посвященные красивому празднику, посетил глава Башкортостана со своей семьей. Октябрьская площадь по традиции стала местом притяжения горожан и гостей. Радий и Каринэ Хабировы возложили ромашки — символ праздника — к открытому в прошлом году памятнику святым Петру и Февронии. Парад колясок, мастер-класс, ярмарка ремесленников — активностей на площади было много, каждый нашел среди них по душе.
Радий Хабиров также осмотрел интерактивную выставку «Вклад семьи в Великую Победу». Национальные подворья представили театральные выступления, они были посвящены свадьбе или, к примеру, проводам юношей на фронт. На главной сцене праздника глава республики вручил государственные награды семьям, которые являются примером для остальных. Флюра Фаттахова из Кушнаренковского района была удостоена ордена «Мать-героиня». С супругом они воспитали 10 детей.