В Башкирии отметили 70-летие совхоза и 65-летие школы

В селе Уфимский Хайбуллинского района прошла встреча земляков, посвящённая 70-летию совхоза «Матраевский» и 65-летию школы. Юбилейные даты объединили жителей и выходцев села, напомнив о важном историческом периоде в развитии аграрного сектора республики.

Мероприятие началось с театрализованного представления, которое перенесло всех участников в 1955 год. Молодые специалисты, приехавшие в Хайбуллинский район в поисках работы и нового опыта, стали центральными персонажами этой истории. Что создало атмосферу ностальгии и гордости за родную землю. Участники праздника отдали дань уважения тем, кто трудился на благо района и воспитал поколения выпускников школы.