В Башкирии прошли учения по тушению лесных пожаров

В Башкирии прошли учения по тушению лесных и ландшафтных пожаров. В Уфимском районе прошли учения по тушению лесных и ландшафтных пожаров. Об этом в соцсетях рассказал руководитель госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Пилоты вертолёта отработали забор и сброс воды с использованием системы, которая позволяет доставлять к месту пожара 5 тонн воды, а его заполнение занимает всего 17 секунд. При этом расход во время слива достигает 900 литров в секунду. Вертолёт, произведённый в республике и приобретённый для спасателей и пожарных по поручению Главы Республики, работает уже четвёртый год. За это время совершено 177 вылетов на оперативные задания, учения и тренировки, а общий налёт составил более 500 часов.