Радий Хабиров провёл встречу с замдиректора ФСИН Сергеем Щербаковым

В Доме Республики Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний России Сергеем Щербаковым. На повестке — вопросы развития уголовно-исполнительной системы в регионе. Заместитель руководителя федерального ведомства выразил благодарность Радию Хабирову за содействие в работе ФСИН в Башкортостане.
На встрече также обсудили задачи, которые коллектив Федеральной службы исполнения наказаний планирует решать во взаимодействии с руководством республики. Также накануне Сергей Щербаков побывал с инспекцией в нескольких пенитенциарных учреждениях, расположенных в Мелеузе и Салавате.
Замдиректора ФСИН России ознакомился с условиями содержания и работы осуждённых, караульными помещениями, производственным потенциалом колоний и ассортиментом выпускаемой продукции. Также Сергей Щербаков обсудил с руководством республиканского УФСИН вопросы производства автозаков, которое ведётся в колонии №7, и необходимости технического дооснащения систем контроля машин, а также оценил работу учреждений, отметив положительные моменты и указав на проблемные.