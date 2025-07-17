Радий Хабиров провёл встречу с замдиректора ФСИН Сергеем Щербаковым

В Доме Республики Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний России Сергеем Щербаковым. На повестке — вопросы развития уголовно-исполнительной системы в регионе. Заместитель руководителя федерального ведомства выразил благодарность Радию Хабирову за содействие в работе ФСИН в Башкортостане.

На встрече также обсудили задачи, которые коллектив Федеральной службы исполнения наказаний планирует решать во взаимодействии с руководством республики. Также накануне Сергей Щербаков побывал с инспекцией в нескольких пенитенциарных учреждениях, расположенных в Мелеузе и Салавате.