В Мелеузовском районе Башкирии поощрят лучших выпускников и их наставников

Сто тысяч рублей за сто баллов. В Мелеузовском районе учредили премию школьникам, сдавшим ЕГЭ на максимальное количество баллов, и учителям, которые их подготовили. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Первыми сертификаты получили выпускница гимназии №3 Мелеуза Ирина Улядарова, написавшая экзамен по русскому языку на 100 баллов, и ее учитель Эльвира Юсупова. Добавим, что в Башкортостане выпускники школ, набравшие максимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, могут получить премию в размере 150 тысяч рублей. На это имеют право те, кто поступил в вузы республики, которые являются участниками Евразийского НОЦ мирового уровня.