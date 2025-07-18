Сергей Щербаков оценил работу колоний в Мелеузе и Салавате

Исправительные колонии с инспекцией посетил заместитель директора ФСИН России. Сергей Щербаков накануне побывал в нескольких пенитенциарных учреждениях, расположенных в Мелеузе и Салавате. Он ознакомился с условиями содержания и работы осуждённых, караульными помещениями, производственным потенциалом колоний и ассортиментом выпускаемой продукции.