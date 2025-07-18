Сергей Щербаков оценил работу колоний в Мелеузе и Салавате

Исправительные колонии с инспекцией посетил заместитель директора ФСИН России. Сергей Щербаков накануне побывал в нескольких пенитенциарных учреждениях, расположенных в Мелеузе и Салавате. Он ознакомился с условиями содержания и работы осуждённых, караульными помещениями, производственным потенциалом колоний и ассортиментом выпускаемой продукции.

Также Щербаков обсудил с руководством республиканского УФСИН вопросы производства автозаков, которое ведётся в колонии №7, и необходимости технического дооснащения систем контроля машин. В завершение первого дня визита замдиректора ФСИН дал оценку работе учреждений, отметив положительные моменты и указав на проблемные.

Основные приоритетные направления определены в Стратегии развития уголовно-исполнительной системы: это информационная безопасность, развитие цифровых сервисов для граждан, использование цифровых инструментов для безопасности в наших учреждениях, развитие медицинской информационной системы.

Сергей Щербаков, заместитель директора ФСИН России
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