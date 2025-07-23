Уфимский завод — гордость Башкирии: 100 лет на службе авиации и обороны

Столетний юбилей отметил коллектив Уфимского моторостроительного производственного объединения. Это не просто историческая дата, а век инноваций, трудового подвига и невероятной мощности.

В 1925 в тяжелейших условиях строились цеха легендарного завода в Рыбинске. В кратчайшие сроки наладили выпуск авиамоторов. В 1941 году он был эвакуирован в Уфу. В годы Великой Отечественной войны фронт получил более 51 тыс. авиамоторов, на уфимских двигателях летал каждый третий боевой самолет. Немало достижений у заводчан и в мирное время. Сегодня флагману отечественного двигателестроения — 100 лет.

Коллектив предприятия наградили почетной государственной наградой России — орденом Александра Невского. К столетнему юбилею ОДК-УМПО открылся Центр технологической компетенции алюминиевого литья. Здесь будут изготавливать отливки для деталей авиационных и вертолётных двигателей с использованием передовых, уникальных технологий. Еще одно историческое событие — прямо на территории предприятия была заложена капсула времени — послание будущим моторостроителям от современных заводчан.

В этой капсуле будет информация для наших потомков о том, как развивалось предприятие, как оно созидалось. Какие трудовые подвиги во имя своей Родины совершали многие поколения заводчан. Здесь будет информация о том, как живет предприятие сейчас, как оно развивается, как оно становится ведущим моторостроительным предприятием мирового уровня. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В день рождения завода подарки получили и его сотрудники. Это ключи от квартир в первом арендном доме ОДК-УМПО. Здесь уже сделан ремонт, есть мебель. В высотке будут жить 880 человек.