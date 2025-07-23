В Салавате будут обучать городских активистов

Важный шаг в поддержке общественных инициатив. Активные жители города Салавата, представители некоммерческих организаций и муниципальных учреждений объединились, чтобы обсудить перспективные идеи и разработать проекты, направленные на социально-экономическое развитие.

Всё ради того, чтобы сделать Салават ещё более комфортным, современным и динамично развивающимся. Особое внимание было уделено подписанию Соглашения о сотрудничестве между Администрацией города и Аппаратом Общественной палаты Башкортостана. Этот шаг открывает новые горизонты: обучение активистов, привлечение ресурсов, развитие общественных инициатив.