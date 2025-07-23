В Башкирии стартовала уборка озимой ржи

В Чекмагушевском районе началась уборочная страда. Земледельцы СПК имени Ленина приступили к косовице озимой ржи. Аграрии в этом году ожидают получить отличные урожаи, так как были качественно выполнены все работы, а также погодные условия оказались благоприятные. Главной задачей теперь становится своевременная уборка урожая без потерь.
Ильшат Султанов не так давно в колхозе. Для него это первый рабочий сезон, но механизатор уже знает все тонкости профессии. Собирая озимую рожь, управлять комбайном нужно медленно и аккуратно, чтобы минимизировать потери зерна.
После косовицы крупу выгружают и отвозят в зернохранилище. Чтобы все эти работы проводились беспрерывно, перед выездом на поля агрегаты проходят техническую проверку. Сейчас на предприятии имени Ленина порядка 40 единиц техники.
На полях работает три комбайна и три косилки. Процесс уборки проходит быстро. Дефицита в кадрах нет, отмечает руководство СПК «Ленина». В Чекмагушевском районе на 2025 планируют собрать более 40 тыс. гектаров урожая зерновых и зернобобовых. После уборки ржи земледельцы приступят к посеву порядка 40 центнеров гектара пшеницы. Главное, чтобы погода не подвела.