В Уфе прошла экскурсия для детей из Узбекистана

Дети наших соотечественников, проживающих в Узбекистане, приехали на отдых в Уфу. Министерство просвещения Республики Башкортостан долго планировало эту поездку. И первым делом юных туристов пригласили в Национальный музей. Здесь они смогли познакомиться с историей своей малой Родины, узнать много нового про башкирские достопримечательности и героев.