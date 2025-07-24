В Янауле фермеры готовятся к зиме

Начали подготовку к зимнему сезону. Фермеры Янаульского района приступили к кормозаготовке. По словам тружеников, фактор времени здесь играет большую роль — передержать или недодержать корма нельзя, от их качества зависят надои и привесы. Сейчас на полях предприятия «Урада» ежедневно трудятся восемь механизаторов.
В летний период им на подмогу нанимают студентов. Аграрии уже убрали сотни гектаров многолетних трав, успели заготовить полные ямы сенажа. Сейчас в хозяйстве идет заготовка сена. Всего в Янаульском районе посевные площади в этом году составляют более 48 тыс. гектаров, из них порядка 20 тыс. заняты кормовыми и техническими культурами.
Работа кипит не только в полях, но и на фермах. Поголовье крупно-рогатого скота в районе насчитывает более 3 тыс. голов. В агрофирме «Урада» 600 коров содержатся в двух корпусах. Если зимой в месяц выходило 5 тыс. тонн молока, то сейчас на тонну меньше, это связано с жарой и насекомыми на пастбище. На ферме используют доильные аппараты. Благодаря новым технологиям труд оператора машинного доения стал легче в разы, а животных можно обезопасить от мастита.