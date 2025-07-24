В Янауле фермеры готовятся к зиме

Начали подготовку к зимнему сезону. Фермеры Янаульского района приступили к кормозаготовке. По словам тружеников, фактор времени здесь играет большую роль — передержать или недодержать корма нельзя, от их качества зависят надои и привесы. Сейчас на полях предприятия «Урада» ежедневно трудятся восемь механизаторов.

В летний период им на подмогу нанимают студентов. Аграрии уже убрали сотни гектаров многолетних трав, успели заготовить полные ямы сенажа. Сейчас в хозяйстве идет заготовка сена. Всего в Янаульском районе посевные площади в этом году составляют более 48 тыс. гектаров, из них порядка 20 тыс. заняты кормовыми и техническими культурами.