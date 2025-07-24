В Башкирии отметили 102 года со дня рождения генерала Махмута Гареева

Торжественное мероприятие состоялось в деревне Салихово Чишминского района, в одноименном социально-образовательном центре. Организаторами стали Академия ВЭГУ, Башкирское отделение Академии военных наук и Башкирский педагогический университет. Гости мероприятия вспомнили историю пути выдающегося военачальника и первого президента Академии военных наук России, обсудили феномен его личности, а также преподнесли в качестве подарка новые экспонаты в музей.
Фотографии, личные вещи, научные труды. Вот уже 7 лет музей рассказывает школьникам и студентам про жизнь известного земляка.
История генерала армии Махмута Гареева началась в Великую Отечественную, еще в 1941-м. Первое боевое крещение — в сражениях под Москвой. На передовой — до последнего дня войны. За всю жизнь выдающийся военачальник принял участие еще в шести локальных конфликтах и был награждён 19 орденами и 30 медалями.
Выйдя в отставку, сосредоточился на науке, издал более 250 научных и публицистических трудов, организовал Академию военных наук, став её руководителем.
Почти каждый год коллеги и последователи проводят торжественные мероприятия, чтобы отдать дань памяти. Представители Академии ВЭГУ, Башкирского отделения Академии военных наук и Башкирского государственного педагогического университета провели встречу, где вспомнили о жизни и достижениях Махмута Гареева, возложили цветы к памятнику участникам Великой Отечественной войны, а также передали в дар музею новые экспонаты.
Чтобы память жила, в 2024 году в Уфе появилась улица, носящая имя генерала армии Гареева. А новые экспонаты, пополнившие музейную коллекцию, будут служить примером патриотизма, веры и мужества для молодого поколения.