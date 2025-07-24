В Башкирии отметили 102 года со дня рождения генерала Махмута Гареева

Торжественное мероприятие состоялось в деревне Салихово Чишминского района, в одноименном социально-образовательном центре. Организаторами стали Академия ВЭГУ, Башкирское отделение Академии военных наук и Башкирский педагогический университет. Гости мероприятия вспомнили историю пути выдающегося военачальника и первого президента Академии военных наук России, обсудили феномен его личности, а также преподнесли в качестве подарка новые экспонаты в музей.

Фотографии, личные вещи, научные труды. Вот уже 7 лет музей рассказывает школьникам и студентам про жизнь известного земляка.

Я думаю, что музей не только стал памятным, сакральным местом, который сохранил имя нашего великого земляка, но и стал местом, где дети по-другому воспринимают свою родину, выражая свое отношение к своему родному краю. Раиль Асадуллин, доктор педагогических наук, профессор, создатель музея генерала армии М.А. Гареева

История генерала армии Махмута Гареева началась в Великую Отечественную, еще в 1941-м. Первое боевое крещение — в сражениях под Москвой. На передовой — до последнего дня войны. За всю жизнь выдающийся военачальник принял участие еще в шести локальных конфликтах и был награждён 19 орденами и 30 медалями.

Выйдя в отставку, сосредоточился на науке, издал более 250 научных и публицистических трудов, организовал Академию военных наук, став её руководителем.

Для него это была новая страница, новая служба в армии, для страны, для народа. И он был абсолютно прав. Сейчас ведь десятки отделений по регионам нашей страны, и все мы занимаемся проблемами военной науки, военной истории, защиты, разработки стратегических планов по защите нашей страны. Римма Федько, член-корреспондент академии военных наук

Почти каждый год коллеги и последователи проводят торжественные мероприятия, чтобы отдать дань памяти. Представители Академии ВЭГУ, Башкирского отделения Академии военных наук и Башкирского государственного педагогического университета провели встречу, где вспомнили о жизни и достижениях Махмута Гареева, возложили цветы к памятнику участникам Великой Отечественной войны, а также передали в дар музею новые экспонаты.

Его сын, Тимур Махмутович, передал часы генерала, а Дирекция академии военных наук передала значительное количество литературы, которые написал сам генерал армии Гареев, или та, которая написана о самом генерале Гарееве, в том числе его научное издание, которое вышло в Китайской народной республике. Алексей Целищев, проректор академии ВЭГУ, профессор академии военных наук