В Дюртюлинском районе Башкирии обсудили прогнозы урожая и технологии его сбора

Учатся друг у друга. В Дюртюлинском районе прошёл выездной семинар-совещание руководителей сельхозпредприятий. В его рамках аграрии объездили поля нескольких крупных хозяйств, оценили состояние посевов и готовность техники к уборке урожая. Некоторые КФХ к этой работе уже приступили.

Также коллеги поделились опытом в выращивании тех или иных сортов, в улучшении качества посевов и в освоении новых технологий. Прогнозы относительно урожая положительные, однако специалисты отмечают, что важно его не только вырастить, но и собрать, а потом сберечь до момента поступления в амбар.