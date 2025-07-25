В Башкирии помогают трудоустроиться молодёжи от 14 лет

Республика делает ставку на молодежь. По поручению Главы Башкортостана в регионе создан координационный совет по развитию студотрядов, которые помогают юношам и девушкам от 14 лет трудоустроиться. Молодым людям доступны вакансии, которые не требуют предварительной профессиональной подготовки.

Вот уже 9 лет, с первого курса университета, Влада Сайфуллина состоит в российских студенческих отрядах. Попробовав себя в разных сферах работы, выбрала экологическое направление, была волонтёром при ликвидации последствий разлива мазута в Анапе. Как отмечает девушка, участие в студенческом отряде открыло для неё новые двери. Теперь она помогает молодёжи трудоустроиться.

Студотряды в республике работают уже 10 лет. Занимаются решением самых разных задач: от профилактики девиантного поведения до создания условий для самореализации. Объединение усилий в образовании, культуре и социальной сфере позволяет эффективнее продвигать новые проекты. К примеру, патриотическое воспитание и молодежное предпринимательство. В основном молодые люди сами призывают друг друга в студотряды.

Важные партнеры — это молодежные организации республики, которым оказывается поддержка. Проводится отдельный конкурс на гранты Главы республики, предоставляются штабы, проводятся встречи с лидерами организаций. Радий Хабиров активно взаимодействует с молодежью. Формат обсуждений позволяет решать актуальные проблемы напрямую, формируя доверительный контакт. Также в рамках деятельности студотрядов оказывается поддержка бойцов в зоне специальной военной операции.