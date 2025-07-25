Агростартап в Башкирии: как фермеры увеличивают производство кумыса

Около 180 хозяйств в Башкортостане заняты производством кумыса. Ежедневно в продажу поступают десятки тонн целебного напитка. Производит его и фермер из Учалинского района Сажида Шарипова. Она получила грант «Агростартап» на сумму почти в три миллиона рублей и приобрела лошадей башкирской породы. Женщина занимается сельским хозяйством более десяти лет. За счёт гранта работники её мини-предприятия получают в день 250 литров кисломолочного продукта.
На смену ручного доения пришло автоматическое. С помощью современного оборудования Гульгина Шагиева быстрее получает кобылье молоко. Вместо нынешних 60 минут два года назад на это уходило больше двух часов.
После процедуры доения кобылье молоко отправляют уже в цех. Технология производства здесь, к слову, автоматизирована. При этом мешалка работает по принципу биения сердца, иными словами, она размешивает и наносит удары по закваске и молоку внутри бочки, насыщая кислородом продукт, который отсюда выйдет. Процесс производства доверили Миндиле Антиповой. Кумысоделием занимается около 20 лет. На ферме соблюдают традиции.
Владеет фермой рядом с деревней Новобайрамгулово Сажида Шарипова. Жительница Учалинского района занимается сельским хозяйством более десяти лет. У нее трудятся шесть человек. Они также заготавливают корма для лошадей. Говорит, начинала трудовую деятельность, когда в хозяйстве было всего семь голов. Их стало больше после того, как она получила грант. Результат — производство кумыса достигло двухсот пятидесяти литров напитка в день.
Основные покупатели — это жители Учалинского района и оптовики. Сажида Шарипова вместе с семьёй не сидит сложа руки. Она активно развивает конный спорт в родном крае и делает всё возможное, чтобы продвигать башкирский бренд.