Агростартап в Башкирии: как фермеры увеличивают производство кумыса

Около 180 хозяйств в Башкортостане заняты производством кумыса. Ежедневно в продажу поступают десятки тонн целебного напитка. Производит его и фермер из Учалинского района Сажида Шарипова. Она получила грант «Агростартап» на сумму почти в три миллиона рублей и приобрела лошадей башкирской породы. Женщина занимается сельским хозяйством более десяти лет. За счёт гранта работники её мини-предприятия получают в день 250 литров кисломолочного продукта.

На смену ручного доения пришло автоматическое. С помощью современного оборудования Гульгина Шагиева быстрее получает кобылье молоко. Вместо нынешних 60 минут два года назад на это уходило больше двух часов.

Конечно, намного легче стало, чем вручную. Аппаратом легче всё-таки. Может литр дать, может стакан, по-разному. Я даже не помню, когда в последний раз вручную доила. Гульгина Шагиева, сотрудница фермерского хозяйства

После процедуры доения кобылье молоко отправляют уже в цех. Технология производства здесь, к слову, автоматизирована. При этом мешалка работает по принципу биения сердца, иными словами, она размешивает и наносит удары по закваске и молоку внутри бочки, насыщая кислородом продукт, который отсюда выйдет. Процесс производства доверили Миндиле Антиповой. Кумысоделием занимается около 20 лет. На ферме соблюдают традиции.

Утром я вот прихожу. Сперва бочку копчу, высушиваю, ставлю сюда. Кладем закваску, потом привозят молоко. Наливаю потихоньку молоко, и в течение часа я его вымешиваю, и вот потом разливаем по бутылкам тихонечко. И он очень лечебный. Пьёшь молоко, кумыс пробуешь в течение дня, изжога пропадает. Миндиля Антипова, кумысодел

Владеет фермой рядом с деревней Новобайрамгулово Сажида Шарипова. Жительница Учалинского района занимается сельским хозяйством более десяти лет. У нее трудятся шесть человек. Они также заготавливают корма для лошадей. Говорит, начинала трудовую деятельность, когда в хозяйстве было всего семь голов. Их стало больше после того, как она получила грант. Результат — производство кумыса достигло двухсот пятидесяти литров напитка в день.

В 2021 году мы участвовали в программе «Агростартап» республиканской. Нам выделили три миллиона рублей, и на эти деньги купила лошадей в Абзелиловском районе. Если нравится народу, который покупает, пьёт кумыс, нам это приятно очень. Сажида Шарипова, индивидуальный предприниматель