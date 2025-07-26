В Стерлитамак прибыл «Поезд Победы»

На железнодорожный вокзал Стерлитамака прибыл «Поезд Победы». Жители и гости города могут посетить его бесплатно. Это выставка, состоящая из 10 тематических вагонов, посвященных отдельным событиям Великой Отечественной войны.

В экспозиции представлен новый вагон, рассказывающий о военных трибуналах — Нюрнбергском, Токийском и Хабаровском процессах. Благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив была создана интерактивная онлайн-версия музея с панорамами, интерактивными элементами и оцифровкой более 150 экспонатов.