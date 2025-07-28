В Уфе пять студенток приняли военную присягу

Пять студенток Уфимского университета науки и технологий приняли военную присягу. Торжественная церемония прошла на площади перед зданием вуза. Помимо основной специальности, девушки осваивают в военном учебном центре программу офицеров запаса.

Уфимский университет науки и технологий — единственное высшее учебное заведение в Башкортостане, где проходит военная подготовка. Через год после окончания вуза вместе с дипломом по гражданской специальности студентки получат звание лейтенанта, что откроет им более широкие перспективы при трудоустройстве в госструктуры, правоохранительные органы, на оборонные предприятия.