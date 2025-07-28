Новый ГОСТ для школьных рюкзаков: что изменится с 1 августа

С 1 августа вступит в силу новый ГОСТ для школьных рюкзаков. Он устанавливает требования к их весу, прочности и безопасности. Стандарт введен впервые. Характеристики в документе применимы не только к портфелям и ранцам, но и сумкам для сменной обуви.

В ГОСТе прописаны требования к фурнитуре, которая не должна иметь острых концов. Вес рюкзака для учеников младших классов не должен превышать 700 граммов, а для старшеклассников — одного килограмма. Кроме того, ГОСТ рекомендует использовать контрастные цвета и материалы, которые не воспламеняются, а также оборудовать рюкзаки светоотражающими элементами.