В Башкирии жители деревни Сарайса отметили праздник односельчан

Впервые за последние 20 лет жители деревни Сарайса Стерлибашевского района отметили праздник односельчан. Мероприятие организовали местные, чтобы укрепить социальные связи и сохранить культурное наследие. На малую родину приехали люди со всех уголков страны.
Прививать любовь к народной культуре детям стараются через игры, которые появились в традициях кочевой культуры и неразрывно связаны с бытом и обычаями башкир. Бег с яйцом в ложке, перетягивание каната, прыжки в мешках и сбивание бутылки — в них состязалось не одно поколение сельчан. На празднике взрослые с улыбкой и смехом вспоминали свою юность.
Жители башкирских сел и деревень придерживаются множества традиций, одна из самых значимых для них — это проведение праздников односельчан. Так земляки могут вновь увидеться, пообщаться и сделать добрые дела. Это особенно актуально летом, когда многие люди возвращаются на малую родину.
Деревня основана еще в 17 веке, и каждый уроженец знает ее истоки. Сейчас в ней проживают больше 230 жителей. Они стараются сохранять местную идентичность и культуру, передавая ее из поколения в поколение.
Праздник на открытом поле организовали своими силами: нашли время и средства, а уроженцы деревни — артисты из Москвы и Казани — исполнили свои хиты. Сейчас многие возвращаются уже в качестве гостей. Событие по-настоящему объединило всех, приехали даже друзья друзей.
«Здравствуйте, односельчане!» — не просто повод напомнить о своих корнях, но и подготовить почву для будущего развития деревни. Жителей, которые бережно сохраняют ее облик, отметили благодарственными письмами. Так, старожилы надеются, что молодежь захочет вернуться сюда, чтобы уже совместными силами развивать место силы предков.