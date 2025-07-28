В Башкирии жители деревни Сарайса отметили праздник односельчан

Впервые за последние 20 лет жители деревни Сарайса Стерлибашевского района отметили праздник односельчан. Мероприятие организовали местные, чтобы укрепить социальные связи и сохранить культурное наследие. На малую родину приехали люди со всех уголков страны.

Прививать любовь к народной культуре детям стараются через игры, которые появились в традициях кочевой культуры и неразрывно связаны с бытом и обычаями башкир. Бег с яйцом в ложке, перетягивание каната, прыжки в мешках и сбивание бутылки — в них состязалось не одно поколение сельчан. На празднике взрослые с улыбкой и смехом вспоминали свою юность.

Жители башкирских сел и деревень придерживаются множества традиций, одна из самых значимых для них — это проведение праздников односельчан. Так земляки могут вновь увидеться, пообщаться и сделать добрые дела. Это особенно актуально летом, когда многие люди возвращаются на малую родину.

Деревня основана еще в 17 веке, и каждый уроженец знает ее истоки. Сейчас в ней проживают больше 230 жителей. Они стараются сохранять местную идентичность и культуру, передавая ее из поколения в поколение.

Праздник на открытом поле организовали своими силами: нашли время и средства, а уроженцы деревни — артисты из Москвы и Казани — исполнили свои хиты. Сейчас многие возвращаются уже в качестве гостей. Событие по-настоящему объединило всех, приехали даже друзья друзей.