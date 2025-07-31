В Уфе планируют открыть медресе для девушек

Здесь их будут обучать арабскому языку. Под образовательное учреждение отдали здание старого детского сада на проспекте Октября, которое нуждается в капитальном ремонте. Он проводится на средства от пожертвований.

И чтобы открытие состоялось в условленные сроки, требуется дополнительная помощь неравнодушных людей и меценатов. Необходимо собрать в общей сложности порядка 30 миллионов рублей. Деньги направят на полную замену полов, обновление стен, дверей и окон, электропроводки и других коммуникаций.