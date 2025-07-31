Боец из Башкирии стал снайпером в зоне СВО

Боец из Белокатайского района с позывным «Мороз» проявил себя как опытный снайпер в зоне специальной военной операции. 28-летний командир отделения получил образование в Миасском геологоразведочном колледже по специальности «Техник-гидрогеолог».

Его военная карьера началась со службы в 12 главном управлении Минобороны России в Белгородской области, где он нес караульную службы по охране специальных объектов. После службы в армии в 2018 году «Мороз» подписал контракт, став сначала снайпером, а затем начальником расчета. Через три года ему было присвоено звание старшего сержанта.

В 2023 году, после расформирования его части, военнослужащий продолжил службу на Камчатке в должности командира пулемётного отделения. С прошлого года он возглавляет сводную роту на стратегически важном участке «Три сестры» в Брянской области.

В зоне СВО его группа выполняет задачи по круглосуточному наблюдению и противодействию вражеским беспилотникам, действуя в составе бронегруппы на БТР-80. В перерывах между боевыми заданиями бойцы совершенствуют навыки, включая тактическую медицину.

«Мороз» считает участие в спецоперации своим гражданским долгом, подчеркивая важность ответственности и профессионализма в боевых условиях.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).