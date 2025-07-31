Масштабный проект: как в Уфе восстанавливают улицу Октябрьской революции

В Уфе продолжается реконструкция улицы Октябрьской революции в исторической части города. Проект подразумевает работы по восстановлению, начиная от улицы Ленина и заканчивая проспектом Салавата Юлаева, а также реставрацию порядка 20 объектов культурного наследия — домов, усадеб и особняков.

Лепнина в стиле барокко, декоративные наличники. Этот дом знает каждый житель Уфы, и совсем скоро он будет выглядеть так, как при известном полководце Суворове, который в 1774 году приезжал в Уфу и останавливался в этом доме.

Усадьба Демидовых — старейшее каменное здание башкирской столицы. Оно было построено 255 лет назад. Именно с него через пару месяцев и начнется реконструкция исторических домов на улице Октябрьской Революции.

Большая часть зданий — дома, усадьбы и особняки конца XIX — начала XX веков. Все признаны аварийными и давно расселены. Для безопасности горожан установлены специальные экраны. Работы начались в ноябре прошлого года, уже определены инвесторы, разрабатывается проектно-сметная документация, ведется взаимодействие вместе с историками, архитекторами и реставраторами. В рамках законодательства на реконструкцию объектов выделяется три года.