В Башкирии хоккеисты готовятся к предстоящим турнирам

Хоккеисты спортивной школы имени Марата Азаматова начали подготовку к новому сезону. Сначала команды всех возрастов приняли участие в учебно-тренировочных сборах, а теперь проводят занятия на родном льду. Попасть в группу сильнейших — такая задача стоит на предстоящий сезон у хоккеистов 2014-15 годов рождения.
С новыми целями — в новый спортивный год. Ежедневные тренировки, работа над ошибками по итогам минувшего сезона, и сейчас особое внимание на тактическую работу.
Если говорить о прошедшем сезоне, то воспитанники 2014 и 2015 годов рождения довольны своими результатами. Они успешно выступили на республиканском этапе турнира «Золотая шайба», где стали победителями. Серьезные задачи стоят перед командой и в этом сезоне. А потому на тренировках нужно выложиться по максимуму.
После отпуска хоккеисты приняли участие в учебно-тренировочном сборе в Татарстане. А теперь занятия на родном льду.
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов — главный старт сезона. В этом году пять коллективов разных возрастов будут защищать честь Республики на этом турнире. Для спортсменов 14 и 15 годов рождения ставится задача — попасть в группы А и Б, где играют опытные хоккеисты. Для этого нужно принять участие в стыковых матчах за выход в групповой этап, чтобы после бороться за попадание в группу сильнейших.
Сейчас для воспитанников школы есть все условия для комфортных тренировок. Занятия проходят как на льду, так и на улице. Кстати, в этом году на территории спорткомплекса появилась универсальная площадка. Новый сезон не за горами. Уже через месяц хоккеисты начнут демонстрировать свои успехи в новых турнирах.