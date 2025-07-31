В Башкирии хоккеисты готовятся к предстоящим турнирам

Хоккеисты спортивной школы имени Марата Азаматова начали подготовку к новому сезону. Сначала команды всех возрастов приняли участие в учебно-тренировочных сборах, а теперь проводят занятия на родном льду. Попасть в группу сильнейших — такая задача стоит на предстоящий сезон у хоккеистов 2014-15 годов рождения.

С новыми целями — в новый спортивный год. Ежедневные тренировки, работа над ошибками по итогам минувшего сезона, и сейчас особое внимание на тактическую работу.

Если говорить о прошедшем сезоне, то воспитанники 2014 и 2015 годов рождения довольны своими результатами. Они успешно выступили на республиканском этапе турнира «Золотая шайба», где стали победителями. Серьезные задачи стоят перед командой и в этом сезоне. А потому на тренировках нужно выложиться по максимуму.

Хорошо провели прошлый сезон, прошли в полуфинал золотой шайбы, но, к сожалению, не смогли пройти дальше. Мне нужно точнее бросать и сильнее, а по команде могу сказать, нужно больше пасоваться и быть быстрее. Глеб Хрусталёв, капитан команды спортивной школы №3 им. М. Азаматова

После отпуска хоккеисты приняли участие в учебно-тренировочном сборе в Татарстане. А теперь занятия на родном льду.

На сборах мы больше делали упор на физику, то есть нарабатывали фундамент, так сказать, на предстоящий сезон. Когда приехали домой, уже больше будет больше тактических упражнений, какие-то свои наработки, розыгрыши определённого момента, поэтому сейчас идёт больше упор на тактику. Артем Япаев, тренер команды спортивной школы №3 им. М. Азаматова

Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов — главный старт сезона. В этом году пять коллективов разных возрастов будут защищать честь Республики на этом турнире. Для спортсменов 14 и 15 годов рождения ставится задача — попасть в группы А и Б, где играют опытные хоккеисты. Для этого нужно принять участие в стыковых матчах за выход в групповой этап, чтобы после бороться за попадание в группу сильнейших.

Цели и задачи. Во-первых, набраться игровой практики. Это первое. Второе — подготовить наших ребят, это особенно старших возрастов, для перехода уже на молодёжный уровень. Это такой тяжелый этап, где действительно надо преодолеть, и мы совместно с тренерским штабом, который у нас уже становится опытный, мы постараемся им в этом помочь. Рамиль Юлдашев, директор спортивной школы №3 им. М. Азаматова