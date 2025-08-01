Участник СВО из Башкирии награждён медалью «За отвагу»

Участник специальной военной операции Евгений Н. из села Наратасты Шаранского района удостоен медали «За отвагу». Медаль «За отличие в специальной военной операции» уже вторая.
Евгений родился в январе 1984 года в селе Янгаулово. После окончания 9 класса в 1999 году он поступил в ПУ №148 в селе Шаран по специальности «Тракторист-машинист». В дальнейшем работал в леспромхозе вальщиком леса и бульдозеристом в Сургуте. Вместе с супругой Изольдой, учительницей начальных классов в СОШ села Мичуринск, воспитывает двоих детей.
В марте 2024 года Евгений подписал контракт с Минобороны России и отправился на фронт. В настоящее время он служит сапёром в 506 мотострелковом Познанском Краснознамённом ордена Суворова полку. В боевых условиях он выбрал себе позывной «Тунгус».
Как признаётся сам Евгений, всем необходимым навыкам сапёра — чтению карт, ориентации на местности, хладнокровию и выдержке — он научился непосредственно в боевых условиях.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Шаранские просторы».