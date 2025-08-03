Фонд развития промышленности Башкирии поддержал более 200 проектов за 9 лет

Более 200 проектов за последние 9 лет получили поддержку благодаря Фонду развития промышленности республики. В прошлом году один из самых больших займов был одобрен кумертауской компании «Ойлтиммаш». 940 млн рублей были направлены на модернизацию производства. Предприятие за счет этих средств сейчас расширяется, приобретается новое оборудование.

Работают так, что искры летят. На стенде идет приварка люковых обечаек диаметром до 800 мм. Он позволяет установить изделие в удобное положение для работы. Угол наклона до 90 градусов. Такой стенд на предприятии собрали сами.

А вот многофункциональную установку для сварки труб приобрели благодаря поддержке Фонда развития промышленности республики. Можно настроить любую скорость вращения, а проволока для трёх видов сварки подается автоматически. Процесс ускоряется в несколько раз.

Роликовые сварочные вращатели значительно ускоряют и упрощают сварку труб и резервуаров. Их купили при поддержке Фонда развития промышленности в этом году. Предприятие производит оборудование для нефтегазовой отрасли. Сепараторы газовые и со сбросом воды, блоки подготовки топливного газа, пескоуловители. И целые модули по обезвоживанию и обессоливанию нефти. Несколько сотен единиц в год. Среди клиентов крупные отечественные компании, есть заказы и из-за рубежа. На заводе трудятся более 300 человек, есть потребность в рабочих руках.

В разы увеличилась скорость и качество работы при запуске роботизированной линии. Высокая точность сварки и резки позволяет избегать брака. На заводе планируют ежегодно повышать производительность. К 2028 году она должна вырасти в три раза. Для этого осваивают здания бывшего завода «Искра», где в будущем будет основное производство. В этом году по линии Фондов развития промышленности республики и страны предприятие получило займ на 940 млн рублей.

За последние восемь лет благодаря Фонду развития промышленности региона в республику удалось привлечь 59 млрд рублей инвестиций. Льготные займы — одно из направлений поддержки отрасли.