Ветеран ВДВ из Башкирии готовится отметить 102-летие

Николай Васильев из Уфы готовится отметить свой 102-й день рождения, который встретит в ноябре. Однако для ветерана красный день календаря приходится и на 2 августа. Потомственный военный петербуржец, он в свое время попал в десант, с тех пор и остался. Прошел Великую Отечественную. О том, как армия стала судьбой, а ВДВ – состоянием души, ветеран поделился с нашей съёмочной группой.

До мемуаров руки так и не дошли, но воспоминания остались. Ностальгия часто возвращает Николая Васильева в детство. Из-за войны его семья вынужденно покинула родную Ленинградскую область и перебралась в Уфу. Николая Васильевича мобилизовали на фронт в 1941 году после окончания школы. Через год получил назначение в Воздушно-десантные войска, где усвоил самый ценный урок: десантник никогда не сдается.

Служил разведчиком в составе 3-го Украинского фронта Киевского направления. Совершил более 200 боевых прыжков с парашютом. Участвовал в боях за Киев, битве за Днепр, освобождал Австрию, Венгрию, Чехословакию. После войны окончил Уральский политехнический институт. Трудился экономистом в Тресте «Волгопродмонтаж», затем в объединении «Башмежколхозстрой» – начальником экономического отдела. 25 лет проработал в надзорных органах. В свободное время занимался спортом, охотой, рыбалкой.