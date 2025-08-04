Модернизация здравоохранения и кадровые перестановки: итоги оперативки с Радием Хабировым

Сегодня в правительстве Башкортостана произошли кадровые перестановки. Радий Хабиров освободил от должности министра предпринимательства и туризма Зухру Гордиенко и назначил руководить ведомством Светлану Верещагину. Об этом стало известно на оперативном совещании. Также на встрече говорили о первых итогах сбора урожая зерна, о капитальном ремонте медучреждений Уфы и о планах благоустройства парков и скверов.
Почти 200 млн рублей в этом году выделили на капитальный ремонт зданий в шести медучреждениях Уфы. Изменятся до неузнаваемости поликлиники восьмой и больницы скорой помощи, четыре стационара наркодиспансера и инфекционной больницы. Планируется закупить новое медоборудование, мебель и оргтехнику.
По региональной программе модернизации системы здравоохранения Уфы в прошлом году отремонтировали девять медучреждений.
Также на встрече говорили о первых итогах уборочной кампании. Намолочено более полумиллиона тонн зерна. Аграрии убирают озимые культуры — рожь, пшеницу, ячмень и горох. К яровым намерены приступить через полторы-две недели. Средняя урожайность — 40 центнеров с гектара. Элеваторы региона готовы принять 4 миллиона тонн сельхозпродукции.
Прозвучали на совещании и кадровые перестановки. Радий Хабиров освободил от должности министра предпринимательства и туризма Зухру Гордиенко. Он отметил, что чиновница переходит на другую работу. Ведомство возглавит Светлана Верещагина. Ранее она трудилась в министерстве экономического развития и инвестиционной политики республики.
Посвятили разговор вопросу благоустройства парков и скверов. За пять лет участия во Всероссийском конкурсе формирования комфортной городской среды 34 проекта из Башкортостана признали лучшими. Большая часть из них уже реализована. Во многих населенных пунктах реконструировали общественные пространства.
Речь идёт о Белебее, Благовещенске, Нефтекамске, Салавате и Учалах. Там обновляют улицы, площади и парки. Стоимость работ — более восьмисот миллионов рублей. Их должны завершить уже этой осенью.
В этом году представители региона подали 10 заявок на федеральный конкурс. Речь идёт о преображении общественных пространств в Бирске, Туймазах, Агидели, Октябрьском, Дюртюлях, Янауле, а также Чишминском, Кушнаренковском, Илишевском и Миякинском районах. Победителей планируют огласить в Казани 21 августа.