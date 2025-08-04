Модернизация здравоохранения и кадровые перестановки: итоги оперативки с Радием Хабировым

Сегодня в правительстве Башкортостана произошли кадровые перестановки. Радий Хабиров освободил от должности министра предпринимательства и туризма Зухру Гордиенко и назначил руководить ведомством Светлану Верещагину. Об этом стало известно на оперативном совещании. Также на встрече говорили о первых итогах сбора урожая зерна, о капитальном ремонте медучреждений Уфы и о планах благоустройства парков и скверов.

Почти 200 млн рублей в этом году выделили на капитальный ремонт зданий в шести медучреждениях Уфы. Изменятся до неузнаваемости поликлиники восьмой и больницы скорой помощи, четыре стационара наркодиспансера и инфекционной больницы. Планируется закупить новое медоборудование, мебель и оргтехнику.

Программу утвердили до 2030 года. В рамках федеральной программы приводим в порядок сельские поликлиники. А Уфа не попадала в программу. Поэтому мы создали свою республиканскую программу. До конца реализации программы должны получить реальный эффект. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По региональной программе модернизации системы здравоохранения Уфы в прошлом году отремонтировали девять медучреждений.

Программа модернизации здравоохранения учреждений Уфы рассчитана до 2029 года, Радий Фаритович Хабиров поручил продлить её до 2030 года. Пациенты получают комфортные условия для лечения, а врачи и специалисты — комфортные условия для работы. Роберт Иштуков, и. о. министра здравоохранения Республики Башкортостан

Также на встрече говорили о первых итогах уборочной кампании. Намолочено более полумиллиона тонн зерна. Аграрии убирают озимые культуры — рожь, пшеницу, ячмень и горох. К яровым намерены приступить через полторы-две недели. Средняя урожайность — 40 центнеров с гектара. Элеваторы региона готовы принять 4 миллиона тонн сельхозпродукции.

В целом, пока мы видим неплохо, но, конечно, хотелось бы, чтобы погода способствовала качественной и быстрой уборке, товар неплохой, сегодня качество зерновых 2, 3, 4 класса. Мы видим, что цена дороже, чем в прошлом году, и она сегодня подрастает. Ильшат Фазрахманов, заместитель Премьер-министра Правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

Прозвучали на совещании и кадровые перестановки. Радий Хабиров освободил от должности министра предпринимательства и туризма Зухру Гордиенко. Он отметил, что чиновница переходит на другую работу. Ведомство возглавит Светлана Верещагина. Ранее она трудилась в министерстве экономического развития и инвестиционной политики республики.

Вы Светлану Михайловну все знаете, она ранее работала заместителем министра экономического развития. Светлана Михайловна, желаем вам успехов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Посвятили разговор вопросу благоустройства парков и скверов. За пять лет участия во Всероссийском конкурсе формирования комфортной городской среды 34 проекта из Башкортостана признали лучшими. Большая часть из них уже реализована. Во многих населенных пунктах реконструировали общественные пространства.

Прошу глав муниципалитетов завершить в срок то, что вы должны. У нас большие изменения в ряде городов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Речь идёт о Белебее, Благовещенске, Нефтекамске, Салавате и Учалах. Там обновляют улицы, площади и парки. Стоимость работ — более восьмисот миллионов рублей. Их должны завершить уже этой осенью.