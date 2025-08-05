В Башкирии работает более 35 видов госпомощи для семей с детьми

В 2024 году социальную поддержку от государства получили более одного миллиона жителей Башкортостана – это ветераны войны, труженики тыла, граждане с инвалидностью и многие другие. Одним из важнейших направлений помощи населению в республике стала поддержка семей с детьми. Мы пообщались с многодетной мамой из Бирского района и узнали, какую социальную помощь оказали ей и как это помогло в развитии семейного бизнеса.

Различные лакомства и охлажденный домашний компот – то, что надо, чтобы жарким днем всем вместе собраться за одним большим столом. Такие посиделки для семьи Музафаровых – дело обыденное. Тем более летом, когда все дети на каникулах. О большой и дружной семье Ольга Ефимова мечтала с малых лет. Она росла без братьев и сестер, а потому нередко чувствовала себя одиноко. Теперь Ольга – мама шестерых детей. Признается: в большой семье без сложностей не обходится, но это не мешает ей ощущать себя счастливой женщиной.

Всего в Башкортостане для семей с детьми предусмотрено более 35 видов госпомощи, один из которых – социальный контракт. Данная мера поддержки в республике действует с 2020 года и на сегодня ей воспользовались более двух тысяч семей. В их числе и Музафаровы. Полученные деньги они вложили в развитие личного подворья – содержат свиней, кур, уток, фазанов и даже павлинов. Такой бизнес, рассказывает Ольга, приносит не только хороший стабильный доход, но и немало удовольствия.

Ухаживать за животными помогают дети. Кроме пернатых, семья также содержит собак, кошек и шиншилл. Девочки в свободное время увлекаются рукоделием и кулинарией, а мальчики мастерят из дерева мебель: качели, столы, стулья и скамейки.

Сегодня социальная поддержка семей с детьми является одним из важнейших направлений помощи населению. Ежегодно для этой цели из бюджета республики выделяется значительный объем средств. С этого года для данной категории граждан в Башкортостане начали действовать дополнительные льготы.

Под особым вниманием в республике многодетные семьи. Малообеспеченные родители могут рассчитывать на детские пособия, единоразовые и ежемесячные выплаты. За прошедший год такую соцподдержку получили свыше 11 тысяч человек.