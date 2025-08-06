Боец СВО из Башкирии награжден медалью «За отвагу»

Участник специальной военной операции Ринат Бикчинтаев из Октябрьского удостоен медали «За отвагу». О подвиге бойца рассказал Глава муниципалитета Алексей Пальчинский.
17 июня 2025 года младший сержант Бикчинтаев, служащий наводчиком мотострелкового отделения, в составе экипажа БМП-3 поддерживал наступление штурмовых групп в районе населённого пункта Яблоновка.
В условиях интенсивного артиллерийского обстрела и атак FPV-дронов Ринат Мубарякович точным огнём уничтожил вражеский блиндаж, ликвидировал пулемётный расчёт и несколько военнослужащих ВСУ.
Благодаря профессиональным действиям экипажа штурмовые группы смогли продвинуться вперёд без потерь.
Это уже вторая награда Рината — ранее он был удостоен медали Жукова за мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: Алексей Пальчинский, Vk