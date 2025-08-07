В Уфе отобрали полуфиналистов конкурса «Время героев»

В Уфе отобрали полуфиналистов всероссийского конкурса «Время героев». В этом году заявки подали 232 конкурсанта из 31 региона страны. Участники соревнуются по трем основным номинациям: «Автор слов», «Композитор» и «Авторская песня».

Организаторы стремятся найти новых авторов, оригинальные композиции, тем самым сформировать художественный вкус, поднять духовную культуру. В этом году конкурс приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне и Году поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в регионе.