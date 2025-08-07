Жара с грозой: жителей Башкирии предупредили о капризах погоды

В пятницу, 8 августа, прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные, также ожидаются грозы и град в отдельных районах. Ветер сменится на юго-восточный, с порывами. Ночью температура воздуха будет в пределах +13, +18°С, а днем достигнет +21 до +26°С.