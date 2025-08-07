В Башкирии осудили мужчину за гибель новорожденного сына

Октябрьский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя, признанному виновным в причинении смерти новорожденному ребенку по неосторожности.

Фото №1 - В Башкирии осудили мужчину за гибель новорожденного сына

По данным Объединенной пресс-службы судов республики, трагедия произошла в мае этого года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, подошел к детской кроватке с тлеющей сигаретой. Окурок упал на воздушный шар, что вызвало возгорание постельных принадлежностей и одежды младенца. В результате ребенок получил термические ожоги и через три дня скончался в медицинском учреждении.

Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: МЧС по РБ.

