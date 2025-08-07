В Башкирии осудили мужчину за гибель новорожденного сына

По данным Объединенной пресс-службы судов республики, трагедия произошла в мае этого года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, подошел к детской кроватке с тлеющей сигаретой. Окурок упал на воздушный шар, что вызвало возгорание постельных принадлежностей и одежды младенца. В результате ребенок получил термические ожоги и через три дня скончался в медицинском учреждении.