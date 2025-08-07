В Башкирии появилось представительство Информцентра Следкома России

В республике расширяются возможности для общения граждан с органами Следственного комитета. Для этого было создано представительство Информационного центра Следкома России – новой структуры, задачей которой станет повышение прозрачности работы ведомства и налаживание эффективной связи с жителями.
По словам инспектора по взаимодействию с общественностью по электронным каналам связи майора юстиции Алии Сафиной, информационный центр призван стать удобной точкой контакта для всех, кто хочет задать вопрос, сообщить о нарушении закона или просто получить актуальные данные о деятельности следователей.
Для жителей региона доступны несколько каналов взаимодействия: официальная страница Информационного центра СК РФ во «ВКонтакте» и личная страница ответственного сотрудника. Кроме того, работает круглосуточная многоканальная горячая линия.