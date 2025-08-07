В Башкирии появилось представительство Информцентра Следкома России

В республике расширяются возможности для общения граждан с органами Следственного комитета. Для этого было создано представительство Информационного центра Следкома России – новой структуры, задачей которой станет повышение прозрачности работы ведомства и налаживание эффективной связи с жителями.

По словам инспектора по взаимодействию с общественностью по электронным каналам связи майора юстиции Алии Сафиной, информационный центр призван стать удобной точкой контакта для всех, кто хочет задать вопрос, сообщить о нарушении закона или просто получить актуальные данные о деятельности следователей.