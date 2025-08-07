Житель Баймакского района стал финалистом проекта «Герои Башкортостана»

Финалистом проекта «Герои Башкортостана» стал житель Баймакского района. Рамил Ибрагимов за свою жизнь успел попробовать себя в разных профессиях: был фельдшером, преподавал химию и биологию в школе, трудился в Сибайском городском отделе внутренних дел, а с 2000 по 2022 год его карьера была связана со службой в органах МВД.
После выхода на заслуженный отдых Ибрагимов не остался в стороне: он отправился охранять рубежи Родины. Его боевой путь изобилует серьёзными испытаниями. Он выполнял служебные задачи в Центральноафриканской Республике, а затем оказался в зоне СВО. Сразу после демобилизации узнал о проекте «Герои Башкортостана», инициированном главой республики Радием Хабировым. Долго раздумывать не пришлось – он почти сразу решил принять участие.