Житель Баймакского района стал финалистом проекта «Герои Башкортостана»

Финалистом проекта «Герои Башкортостана» стал житель Баймакского района. Рамил Ибрагимов за свою жизнь успел попробовать себя в разных профессиях: был фельдшером, преподавал химию и биологию в школе, трудился в Сибайском городском отделе внутренних дел, а с 2000 по 2022 год его карьера была связана со службой в органах МВД.