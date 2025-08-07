Житель Башкирии осужден за убийство знакомого и кражу

Абзелиловский районе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Учалинского района. Он признан виновным в убийстве знакомого и краже.

Согласно материалам дела, в январе 2025 года в деревне Шарипово между подсудимым и потерпевшим произошел конфликт на почве личной неприязни. В ходе ссоры обвиняемый нанес смертельный удар стеклянной бутылкой. От полученных травм потерпевший скончался на следующий день в медицинском учреждении.

Кроме того, в декабре 2024 года этот же мужчина совершил кражу в Белорецке. Он проник в недостроенный дом на улице Хамматова, откуда похитил строительные инструменты и одежду общей стоимостью более 17 тысяч рублей.