Жителю Башкирии дали 7 лет колонии за избиение знакомого

По данным СУ СКР по РБ, конфликт между мужчинами произошел 6 апреля 2025 года в селе Юмагузино. После телефонной ссоры на бытовой почве они встретились в парке для выяснения отношений. В ходе словесной перепалки обвиняемый нанес оппоненту удар кулаком в лицо. Потерпевший упал на асфальт и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Десять дней врачи боролись за его жизнь мужчины, но 16 апреля он скончался в медицинском учреждении.