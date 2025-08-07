В Уфе задержали 14-летнего подростка на квадроцикле без прав

Накануне в селе Нагаево Уфимского района в ходе профилактического мероприятия «Трактор» сотрудники ГАИ остановили квадроцикл «Джайгер 200». Как установили инспекторы, транспортным средством управлял 14-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения.

В присутствии отца подростка отстранили от управления транспортом. Квадроцикл поместили на спецстоянку.

Материалы о нарушении переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.