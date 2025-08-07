Уфимца осудят за вымогательство в СИЗО

Прокуратура Уфы утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, обвиняемого в вымогательстве денег у сокамерников. Мужчина уже содержится под стражей в СИЗО по другому уголовному делу о тяжких преступлениях, которое рассматривается в Верховном суде республики.

Согласно материалам дела, подозреваемый требовал у двух подследственных более 400 тысяч рублей, применяя угрозы и насилие. В результате на его счет поступило более 90 тысяч рублей.