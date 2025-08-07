В Уфе вручили госнаграды лучшим работникам строительной отрасли

Вручая награды, заместитель премьер-министра Правительства региона Рустем Газизов отметил, что строительный комплекс Башкортостана в непростых условиях уверенно показывает высокие результаты. Наша республика сохраняет лидирующие позиции по вводу жилья в Приволжском федеральном округе. В прошлом году по этому показателю был поставлен новый рекорд – 3 млн 350 тыс. кв. метров.

Большинство из награжденных проработали в строительной отрасли не один десяток лет. В одном зале и те, кто с мастерком в руках кирпич за кирпичиком возводит объекты, и те, кто руководит крупными строительными компаниями.