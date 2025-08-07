В Башкирии 728 тысяч семей улучшили жилищные условия за 5 лет

728 тысяч семей в Башкортостане улучшили свои жилищные условия за последние пять лет. По вводу квадратных метров наша республика на передовых позициях в стране. Это сегодня подчеркнул Радий Хабиров, выступая перед строителями региона. В преддверии профессионального праздника работников строительной отрасли в Конгресс-холле «Торатау» состоялось торжественное собрание.

В отрасли он более полувека, с 1964 года. Хоть и возраст уже пенсионный, отдаляться от любимого дела не спешит. Почётный строитель России Виктор Самарин до сих пор продолжает консультировать более молодых коллег в вопросах панельного и каркасного домостроения. Свою работу очень любит, прежде всего из-за пользы обществу.

В зале Конгресс-холла ветераны и те, кто продолжает трудиться над созданием комфортных условий жизни. Поздравить с профессиональным праздником строителей республики приехал и глава Башкортостана.

Сегодня мы чествуем лучших работников строительного комплекса, тех, кто своим трудом преображает нашу республику. В этот праздничный день особые слова признательности — ветеранам. Благодаря их самоотверженной работе в республике возведены города и посёлки, крупные промышленные предприятия, школы и детские сады, больницы и дома культуры. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Башкортостан по праву гордится достижениями строительного комплекса, отметил руководитель региона. Благодаря труду этих людей республика стабильно входит в десятку лидеров по стране, занимает вторую позицию в Приволжском федеральном округе. В прошлом году ввели рекордное количество жилья — 3 миллиона 350 тысяч квадратных метров. Благодаря национальным проектам активно строятся школы, больницы и другие социальные объекты.

С этого года стартовал новый национальный проект «Инфраструктура для жизни», объединивший действующие проекты «Жильё», «Дороги», программы модернизации коммунальной инфраструктуры — всё, что направлено на создание комфортной среды. Мы активно участвуем в этой работе и чувствуем поддержку со стороны федерального центра. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров поблагодарил строителей за самоотверженный, добросовестный труд, значительный вклад в развитие родного Башкортостана и вручил лучшим и самым преданным представителям отрасли государственные награды.