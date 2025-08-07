В Башкирии 728 тысяч семей улучшили жилищные условия за 5 лет

728 тысяч семей в Башкортостане улучшили свои жилищные условия за последние пять лет. По вводу квадратных метров наша республика на передовых позициях в стране. Это сегодня подчеркнул Радий Хабиров, выступая перед строителями региона. В преддверии профессионального праздника работников строительной отрасли в Конгресс-холле «Торатау» состоялось торжественное собрание.
В отрасли он более полувека, с 1964 года. Хоть и возраст уже пенсионный, отдаляться от любимого дела не спешит. Почётный строитель России Виктор Самарин до сих пор продолжает консультировать более молодых коллег в вопросах панельного и каркасного домостроения. Свою работу очень любит, прежде всего из-за пользы обществу.
В зале Конгресс-холла ветераны и те, кто продолжает трудиться над созданием комфортных условий жизни. Поздравить с профессиональным праздником строителей республики приехал и глава Башкортостана.
Башкортостан по праву гордится достижениями строительного комплекса, отметил руководитель региона. Благодаря труду этих людей республика стабильно входит в десятку лидеров по стране, занимает вторую позицию в Приволжском федеральном округе. В прошлом году ввели рекордное количество жилья — 3 миллиона 350 тысяч квадратных метров. Благодаря национальным проектам активно строятся школы, больницы и другие социальные объекты.
Радий Хабиров поблагодарил строителей за самоотверженный, добросовестный труд, значительный вклад в развитие родного Башкортостана и вручил лучшим и самым преданным представителям отрасли государственные награды.
Строитель — одна из самых востребованных и уважаемых профессий во все времена, отметил в своем выступлении глава Башкортостана. Сегодня в отрасли заняты более 100 тысяч человек. Впереди новые планы и задачи. Прежде всего они связаны со строительством жилья, социальных объектов и созданием комфортной инфраструктуры для жителей региона.