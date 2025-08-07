В Уфе адвоката на пенсии обвиняют в пожарах и разрушениях в жилом доме

Известный адвокат из Уфы на старости лет ушел в хулиганский отрыв. Соседи хватаются за голову: мужчина обрезал им провода, ломал почтовые ящики, устраивал потопы. В какой-то момент и вовсе чуть не спалил весь дом. Пострадавшие написали заявление в полицию.

Разбухшая мебель, трещины на стенах, новые пластиковые окна и натяжной потолок — всё под замену. Это только часть последствий пожара в жилом доме. Владелец одной из квартир подсчитывает убытки.

Здесь были натяжные потолки двухуровневые, всё гипсокартон провис, сломался, всё затоплено, утоплено было. Вода здесь была по щиколотку. Ламинат весь разобрали, сыростью пахнет. Сейчас, не дай бог, плесень пойдёт, здесь двое детей. Как вообще жить в этих условиях? Мебель вся под замену, двери под замену. Вся квартира в тотал. Нужно будет капитальный ремонт делать. Айдар Абдрахимов, житель дома № 106/1 по ул. Достоевского

Спасателям пришлось эвакуировать весь дом, из здания вывели 12 взрослых и троих детей. Четырех человек, которые оказались заблокированы на верхних этажах, спустили вниз по автолестнице. Чудом никто не пострадал.

Жильцы уверены: пожар устроил их сосед. Речь идет о Фиделе Якупове, сейчас пенсионер, когда-то был известным адвокатом. По словам очевидцев, последние несколько лет мужчина злоупотреблял алкоголем, постоянно конфликтовал с соседями и неоднократно устраивал возгорания во дворе дома.

Он начал с мелких хулиганских действий. То щит оторвет около подъезда, то все провода оборвет, то квитанции там все разорвет, то ящики почтовые все поломает, потом откроет краны и наводнение в подъезде устроит, потом вот пожар дома устроил. И в милицию обращались, и в полицию, актов очень много составлено было о правонарушениях Фиделя. Ильгиз Ишмаев, житель дома № 106/1 по ул. Достоевского

Жильцы считают терроризирующего соседа неадекватным, но, по неофициальным данным, экспертиза показала мужчину вменяемым.

Чего ждать? В какой момент ты проснёшься и что с тобой может произойти? В страхе все живут. Айгуль Садреева, жительница дома № 106/1 по ул. Достоевского

Вот ему двое суток дали и тысячу рублей штрафа и отпустили. Всё, больше никаких. А здесь все живут как на пороховой бочке. Риф Абдрахимов, житель дома № 106/1 по ул. Достоевского

Пострадавшие застали мужчину за раскопкой мусорного бака. На вопросы соседей он так и не ответил.

Я что сжег? Я за то, что сжег, отсидел. Постановление суда. Ты кто такой мне вопросы задавать? Иди живи. Я туда ни к кому не подхожу, мне это не надо. В суд подавай. Фидель Якупов