В Башкирии в визит-центре музея «Тура-Хан» отметили День креативных индустрий

В Чишминском районе, первом из семи пилотных проектов в республике, отметили День креативных индустрий. Указ об учреждении нового праздника подписал Глава Башкортостана Радий Хабиров. Ежегодно он будет отмечаться 8 августа.

Творения местных ремесленников украсили площадку возле Евразийского музея кочевых цивилизаций — визит-центра «Тура-Хан». Выставка-ярмарка от мастеров, творческие музыкальные номера, показ мод, мастер-классы, круглый стол для обсуждения проектов и идей — праздник получился насыщенным и продуктивным как для участников, так и для организаторов.