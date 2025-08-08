В Башкирии задержали мотоциклиста с поддельными правами

В Кумертау сотрудники отдельного спецбатальона ДПС остановили мотоцикл «Racer» под управлением 43-летнего водителя. Об этом сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.

Инцидент произошёл на 222 км автодороги Уфа — Оренбург. Проверка показала, что представленное водительское удостоверение оказалось подделкой. Указанный в нём идентификационный номер принадлежал другому человеку. Кроме того, у мужчины вообще не было действительных прав.

В отношении нарушителя составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о подделке или использовании поддельных документов.