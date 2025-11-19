В Башкирии задержали вора-рецидивиста

В Стерлитамаке полицейские задержали подозреваемого в покушении на грабеж. Как сообщили в МВД республики, инцидент произошел в одном из торговых центров города.

По словам 38-летней потерпевшей, неизвестный мужчина вытащил из ее рюкзака кошелек с 10 тысячами рублей и тремя банковскими картами. Женщина пыталась преследовать злоумышленника, но тот успел скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось задержать 44-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого за грабеж, кражу и хранение наркотических веществ. Мужчина признал свою вину.

Как пояснил подозреваемый, он пришел в торговый центр за кормом для собаки, но, увидев приоткрытый рюкзак, не удержался от совершения преступления. Испугавшись, он выбросил похищенный кошелек. Вскоре он будет возвращен законной владелице.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.