На Башкортостан обрушились ливни

После продолжительной 30-градусной жары на регион обрушились ливни. Обильные осадки начались утром и меньше чем за полчаса превратили улицы Уфы в реки. Жители столицы делятся в социальных сетях многочисленными видео о непростой обстановке на дорогах.

Мощные потоки воды несутся по Бакалинской от Менделеева, а Набережная и вовсе ушла под воду. По информации Башгидромета, ожидаются и другие неблагоприятные и опасные метеорологические явления, помимо дождя, шквалистое усиления ветра до 20 м/с, локально крупный град. Такой характер погоды с тенденцией к снижению температуры сохранится и на следующей неделе.