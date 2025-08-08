В Башкирии пьяный лихач пытался скрыться от сотрудников ДПС

Накануне в Зианчуринском районе сотрудники ГАИ остановили «Ладу Гранту», водитель которой попытался скрыться при виде патруля.

Как сообщили в ведомстве, инспекторы быстро задержали нарушителя. У водителя были явные признаки опьянения: покрасневшее лицо и невнятная речь. Медосвидетельствование показало 1,303 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что в восемь раз превышает допустимую норму.

Выяснилось, что мужчина уже привлекался за пьяную езду в течение года. Теперь ему грозит уголовная ответственность, а его автомобиль отправили на штрафстоянку.