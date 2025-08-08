В Башкирии из водохранилища достали тело мужчины

По данным Госкомитета Башкирии по ЧС, с начала года в республике из водоемов достали 91 тело, в том числе 9 детей (в прошлом году — 11). Удалось спасти 11 человек, из них 6 детей. По результатам экспертиз, 50 случаев были признаны утоплениями, включая 6 детских смертей. Остальные случаи еще расследуются.